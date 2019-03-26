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قنصل فلسطين بالإسكندرية يفتتح جناح معرض الإسكندرية الدولى للكتاب

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:10 م
قنصل فلسطين بالإسكندرية يفتتح جناح معرض الإسكندرية الدولى للكتاب افتتاح المعرض
الإسكندرية أسماء على بدر
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افتتح السفير حسام الدباس القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، الجناح الثقافى لدولة فلسطين، بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات المعرض الدولى للكتاب لعام 2019، وذلك اليوم الإثنين 25 مارس 2019.

وقال السفير حسام الدباس القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، أن هذا الجناح الثقافى واجهة مشرفة لفلسطين ويأتى ذلك ضمن التعاون الثقافى المثمر بين مصر وفلسطين، فى ظل حكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف القنصل العام، أن الجناح يضم معروضات للهوية الفلسطينية، وكتبا عن التراث والتاريخ الفلسطينى.

وأكد السفير حسام الدباس أن ذلك الجناح يأتى فى إطار حرص دولة فلسطين على المشاركة فى جميع الفعاليات الثقافية وباﻷخص معرض الإسكندرية الدولى للكتاب.

وأضاف أن دولة فلسطين تحرص على المشاركة ﻹبراز الهوية الفلسطينية والتراث الفلسطينى ليتسنى للجماهير اﻹطﻻع على اﻹنجازات والمؤلفات الفلسطينية؛ وذلك نظرا ﻷهمية المعرض الدولى للكتاب بمكتبة الإسكندرية، ونحرص على تواجد جناح لدولة فلسطين طيلة فترة المعرض.

وتطرق المعرض لعرض كتب فلسطينية تتعلق بالشعر الفلسطينى وإبراز أشهر الكتب الشعرية الفلسطينية لأشهر الشعراء الفلسطينين كمحمود درويش وأيضا تطرق المعرض لعرض كتب عن تاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية وبجانب ذلك كتب التراث الفلسطيني.


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