القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط 441 طن أسماك فاسدة بثلاجة ببنها، تم التحفظ على المضبوطات وبالعرض على النيابة قررت اعدامها بمعرفة الصحة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد خالد محمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بضبط كميات من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدامى بثلاجة فى دائرة مركز بنها تزن 441 طنا، وبالفحص تبين أن المضبوطات خاصة بشركة شهيرة من أكبر مستوردي الأسماك المجمدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2120 جنح مركز بنها لسنة 2019.

وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة وردت نتيجة التحاليل المعملية بالمعامل المركزية بوزارة الصحة أن تلك الكميات من الأسماك الصيني المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لاحتوائها على ديدان ترى بالعين المجردة وتهتك بالأنسجة وغير صالحة كيميائيا.

وقررت النيابه العامة إعدام كامل الكمية من لجنة برئاسة شرطة التموين وعضوية الطب البيطري ومديرية الصحة ومعهد بحوث الصحة ومديرية التموين والمركز العلمي بأبو زعبل، وبالفعل تم إعدام المضبوطات.