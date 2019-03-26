ضبط 19 ألف عبوة أدوية بشرية و1000 لتر سولار مدعم خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "أحمد ا ا" 34 سنة، المدير المسئول عن مخزن أدوية بشرية بدون ترخيص بدمنهور من الجهات المختصة ووزاة الصحة، وتم ضبط 19738 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع، وضبط "محمد ر ا" 39 سنة، صاحب محل لبيع زيوت وشحوم السيارات لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة، وضبط بحوزته كمية 1000 لتر سـولار، وضبط "ع م م" 43 سنة، صاحب مصنع جبنة بدون ترخيص، وضبط بحوزته 5 طن ملح طعام .

كما أسفرت الحملة عن، ضبط "ع ع ا" 46 سنة، صاحب محل بقاله تموينى بمدينة بدر، لقيامه بتجميع مقررات تموينية مدعمة، والمخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته كمية 500 كيلو سكر تموينى مدعم و240 زجاجة زيت تموينى مدعم، وضبط "أ م ا" 42 سنة، صاحب مصنع كنافة كائنة بناحية كوبرى إفلاقه مركز دمنهور، لقيامه بحيازة واستخدام دقيق فاخر مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره، وضبط بحوزته 1.500 طن دقيق فاخر، وضبط "و م ع" 42 سنة، صاحب مخزن لتصنيع المخللات بدون ترخيص بمدينة أبو المطامير، وضبط بحوزته كمية 1.800 طن مخللات مختلفة الأنواع. وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.