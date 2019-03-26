video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 19 ألف عبوة أدوية بشرية و1000 لتر سولار مدعم خلال حملة تموينية بالبحيرة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:49 ص
ضبط 19 ألف عبوة أدوية بشرية و1000 لتر سولار مدعم خلال حملة تموينية بالبحيرة حملة تموينية - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط "أحمد ا ا" 34 سنة، المدير المسئول عن مخزن أدوية بشرية بدون ترخيص بدمنهور من الجهات المختصة ووزاة الصحة، وتم ضبط 19738 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع، وضبط "محمد ر ا" 39 سنة، صاحب محل لبيع زيوت وشحوم السيارات لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة، وضبط بحوزته كمية 1000 لتر سـولار، وضبط "ع م م" 43 سنة، صاحب مصنع جبنة بدون ترخيص، وضبط بحوزته 5 طن ملح طعام .
 
كما أسفرت الحملة عن، ضبط "ع ع ا" 46 سنة، صاحب محل بقاله تموينى بمدينة بدر، لقيامه بتجميع مقررات تموينية مدعمة، والمخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته كمية 500 كيلو سكر تموينى مدعم و240 زجاجة زيت تموينى مدعم، وضبط "أ م ا" 42 سنة، صاحب مصنع كنافة كائنة بناحية كوبرى إفلاقه مركز دمنهور، لقيامه بحيازة واستخدام دقيق فاخر مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره، وضبط بحوزته 1.500 طن دقيق فاخر، وضبط "و م ع" 42 سنة، صاحب مخزن لتصنيع المخللات بدون ترخيص بمدينة أبو المطامير، وضبط بحوزته كمية 1.800 طن مخللات مختلفة الأنواع. وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط نصف طن ملح سياحات فاسد و70 كيلو ملوحة بحملة تموينية لضبط الأسواق بسوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات امنية

حوادث البحيرة

حملات تموينية بالبحيرة




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة