صور.. البرلمان يوافق نهائيا على ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة

نور على - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

وتضمن مشروع القانون ربط المصروفات بتريليون و244 مليار جنيه وربط الإيرادات بمبلغ 821 مليار جنيه وتضمن المشروع ربط الاقتراض "بمبلغ 700 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول المالية.

ووزع حساب الختامى المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ قدره 240 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات بمبلغ 53 مليار جنيه و88 مليون جنيه والفوائد بمبلغ 437 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 329 مليار جنيه وربط بالمصروفات الأخرى بمبلغ 8و47 مليار جنيه وربط الاستثمارات بمبلغ 7و109 مليار جنيه وربط بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ قدره 6و19 مليار جنيه وربط الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 6و267 مليار جنيه.

وتضمن مشروع القانون ربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 821 مليار جنيه موزعة على الضرائب بمبلغ 629 مليار جنيه والمنح ب2و3 مليار جنيه والإيرادات الأخرى بمبلغ 6و188 مليار جنيه ومتحصلات الأقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 3و10 مليار جنيه.







































