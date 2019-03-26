"شمال سيناء" تنفى منع دخول سيارات البضائع ومواد الغذاء للعريش والشيخ زويد

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول منع دخول سيارات البضائع والمواد الغذائية إلى العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تواصل المركز مع محافظة شمال سيناء، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول منع دخول سيارات البضائع والمواد الغذائية إلى مدينتى العريش والشيخ زويد، وأن جميع المستلزمات الغذائية والصحية متوافرة فى أسواق المحافظة بشكل طبيعى، مشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب أبناء المحافظة.

وأكدت المحافظة على الأهمية القصوى التى توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتوجيه القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين بها وتوفير كافة مستلزماتهم، مُشيرةً إلى أنه لا يوجد نقص فى أى من المواد الغذائية والتموينية وباقى الاحتياجات الضرورية لأبناء المحافظة.