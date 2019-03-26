سفير اليونان بالقاهرة: نتشارك مع مصر نفس التحديات والآراء حول قضايا المنطقة

(أ ش أ)

قال ميشيل خريستوس ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة إن مصر تعتبر أقرب صديق لنا ونتشارك نفس الجوار والتحديات والآراء فى كثير من قضايا المنطقة، مؤكدا أن تعزيز السلام والاستقرار ومحاربة التطرف والأصولية والإرهاب تشكل الأولويات المشتركة فى سياستنا الخارجية .

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها الليلة الماضية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة العيد القومى (مرور 198 عاما على إعلان الاستقلال) بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر .

وأكد على العلاقات المتميزة مع مصر والتى وصلت إلى مستوى غير مسبوق بزيارات رفيعة المستوى والتفاعل الثقافى والاجتماعى والاقتصادى على المستوى الثنائى ومتعدد الأطراف، مشيرا إلى القمة الثلاثية السادسة بين اليونان ومصر وقبرص التى عقدت فى جزيرة كريت فى أكتوبر الماضى .

وأفاد بأن الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والعودة الآمنة للاجئين إلى موطنهم الأصلى والعديد من التحديات الأخرى تتطلب المساعدة والتعاون المشترك فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، معربا عن إيمانه القوى بأن الأمن والاستقرار فى مصر، وهى البلد التى تمتلك الإمكانيات الكبيرة والدور الريادى فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، يعد أمرا لا غنى عنه لأمن واستقرار أوروبا بأسرها .

وأوضح أن التبادل التجارى بين البلدين شهد نموا كبيرا على مدار 11 عاما الماضية، بأكثر من 4 أضعاف حتى خلال سنوات الأزمة، مشيرا إلى أن مصر تعد المقصد الأول للاستثمار اليونانى، باستثمارات تبلغ 1.5 مليار يورو مما يوفر فرص عمل للمصريين ويمثل وجودا نشطا فى الحياة الاقتصادية لمصر .

ولفت ديامسيس إلى مشروع الناجح (إحياء الجذور) الذى جمع اليونانيين والقبارصة الذين غادروا مصر منذ سنوات عديدة مع أصدقائهم المصريين، موضحا أن نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ووزير الشتات القبرصى ونائب وزير خارجية اليونان يزورون هذه الأيام أستراليا بهدف تعزيز التبادلات الثقافية والاقتصادية لجيل الشباب من الدول الثلاث .

وذكر أن اليونان وشعبها تحمل جهود التكيف غير المسبوق خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2018 حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات عالية قبل أن تشهد تراجعا فى الآونة الأخيرة، وانتهت اليونان فى أغسطس الماضى من برنامج المساعدة المالية لآلية الاستقرار الأوروبى الذى استمر 3 سنوات، مؤكدا على أهمية التعاون الوثيق مع الدول الأخرى المستقرة فى المنطقة ومن خلال المبادرات الدولية من أجل تحقيق السلام والنمو الاقتصادى حيث وقعنا مؤخرا على اتفاقية مع مقدونيا الشمالية التى أنهت خلافا دام 27 عاما بين البلدين .

وأشار إلى أن اليونان تبنت مبادرات دولية عديدة من بينها مؤتمر ردوس للأمن والاستقرار ومؤتمر التعددية الدينية والثقافية والتعايش السلمى فى الشرق الأوسط ومنتدى الحضارات القديمة، كما تعد الوجهة المفضلة للمستثمرين المصريين خاصة فى مجال العقارات حيث يشترى المصريون عقارات وشققا فى اليونان التى تتمتع بمناخ البحر المتوسط مثل الساحل الشمالى فى مصر.