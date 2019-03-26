رغم إقرار الهدنة.. إسرائيل تعلق الدراسة بمدينة أشكلون خوفا من صواريخ المقاومة

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت تعليق الدراسة بمدينة أشكلون على الحدود مع قطاع غزة خوفا من إطلاق صواريخ مفاجئة من المقاومة على مستوطنات غلاف غزة.

وأضافت الصحيفة، أن حكومة الاحتلال طالبت سكان المدينة بتوخى الحذر التام والالتزام بالملاجئ ، تحسباً لأى هجوم مفاجىء من قبل فصائل المقاومة بقطاع غزة .

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو للاحتلال الإسرائيلى شن سلسلة من الغارات على قطاع غزة مساء أمس الإثنين، كما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلى قوات إضافية على الحدود مع القطاع .

وبعد يوم من القتال المكثف عبر الحدود، قال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وفصائل المقاومة وافقتا على وقف لإطلاق النار بعد وساطة مصرية لكن الحدود لم تبق هادئة لفترة طويلة.