رئيس التنمية الصناعية يتحدث عن مشكلات التراخيص والأراضى فى "المصرية اللبنانية"

كتب – هانى الحوتى

تستضيف الجمعية المصرية اللبنانية المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة إجراءات هيئة التنمية الصناعية لمنح التراخيص للمصانع والمنشآت الجديدة وكذلك استعراض طروحات الأراضى الصناعية خلال العام الجارى، إضافة إلى المشكلات التى تواجه المستثمرين للحصول على الأراضى والتراخيص.

وكان المهندس مجدى غازى، أعلن إنه جارى التنسيق والاتفاق مع مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة كمال نجم، على تشكيل لجنة دائمة بعضوية ممثلين عن الجهتين، تجتمع أسبوعيا لدراسة وحل مشاكل الاستثمار الصناعى، المتعلق باستيراد خطوط الإنتاج ومدخلات الصناعة، كذا الإفراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير وتطبيق الإعفاءات الجمركية، والمزايا التفضيلية للصادرات والواردات الصناعية طبقا للاتفاقات التجارية الدولية.

وأضاف فى تصريحات سابقة، أن ذلك أن حرصا من الهيئة على التيسير على المستثمرين، وتسريع آليات العملية الإنتاجية من خلال التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، واللجنة تختص بالنظر فى الموضوعات المشتركة لدراستها ووضع الحلول لها واقتراح أية تعديلات مطلوبة على التعريفة الجمركية لتلافى أية إجراءات لها مردود سلبى على التنمية الصناعية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة من منطلق القيام بدورها كمحامى للمستثمر الصناعى فقد فتحت قنوات اتصال مع كافة الجهات المعنية للتنسيق معها وتذليل اية عقبات قد تواجه المستثمر الصناعى وتيسير الإجراءات مع تلك الجهات، لتكتمل كافة الأركان التى يرتكز عليها بناء مناخ امن وجاذب للاستثمار.