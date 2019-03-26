انتحار طالب ثانوى بكفر الشيخ لمروره بأزمة نفسية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أقدم طالب ثانوى بمدينة سيدى سالم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، على الانتحار شنقًا بجنزير حديدى داخل منزل الأسرة، بسبب مروره بأزمة نفسية، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، رئيس إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة سيدى سالم بوصول "م. ا. ف" مقيم بسيدى سالم جثة هامدة لمشرحة مستشفى سيدى سالم لإقدامه على الانتحار.

وانتقل رئيس مباحث مركز سيدى سالم لمنزل والد الطلب، وبسؤال أهليته عللوا قيامه بالانتحار لمروره بأزمة نفسية، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.