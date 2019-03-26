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القبض على متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى فى وسط البلد

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:26 ص
القبض على متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى فى وسط البلد عملة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من القبض على أحد تجار العملة بمنطقة وسط البلد فى قبضة الأمن، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام "ناصر.ق.إ" 54 سنة مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، متخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته (15,000,850 ليرة أندونيسى – 100,000 جنيه مصرى – 4100 يوان صينى – 4100 بات تايلاندى – 2180 ريال سعودى) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 
 
 

 


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