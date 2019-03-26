الجارديان تبرز فيديو لمنع البابا فرانسيس المصلين من تقبيل خاتمه

بالرغم من كونها عادات تقليدية يقوم بها المصلون داخل الكنائس والكاتدرائيات وهى تقبيل الخاتم الخاص ببابا الفاتيكان على مر العصور، إلا أن البابا فرانيسيس يسير على خطى منع تلك العادة.
وأبرزت صحيفة الجارديان البريطانية مقطع فيديو للبابا فرانيسيس، وهو يرفض تقبيل الخاتم الخاصه به من قبل المصليين فى إحدى زياراته الأخيرة للكنائس.
This video of Pope Francis has gone viral after the pontiff was forced to resort to increasingly extreme measures to prevent worshippers from kissing his ring. Although kissing the papal ring is a traditional sign of respect for the office, the pope denied 19 people the opportunity in an excruciating minute of greetings.
وظهر بابا الفاتيكان فى مقطع الفيديو المنشور وهو يمنع 19 شخصا من تقبيل الخاتم الخاص بالبابوية فى علامة تدل على رفضه لتلك العادة وسعيه للقضاء عليها فى المستقبل.
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