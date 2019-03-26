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الجارديان تبرز فيديو لمنع البابا فرانسيس المصلين من تقبيل خاتمه

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:05 م
الجارديان تبرز فيديو لمنع البابا فرانسيس المصلين من تقبيل خاتمه البابا يرفض تقبيل الخاتم الخاص به
كتب آسر أحمد
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بالرغم من كونها عادات تقليدية يقوم بها المصلون داخل الكنائس والكاتدرائيات وهى تقبيل الخاتم الخاص ببابا الفاتيكان على مر العصور، إلا أن البابا فرانيسيس يسير على خطى منع تلك العادة.

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وأبرزت صحيفة الجارديان البريطانية مقطع فيديو للبابا فرانيسيس، وهو يرفض تقبيل الخاتم الخاصه به من قبل المصليين فى إحدى زياراته الأخيرة للكنائس.

 

 

وظهر بابا الفاتيكان فى مقطع الفيديو المنشور وهو يمنع 19 شخصا من تقبيل الخاتم الخاص بالبابوية فى علامة تدل على رفضه لتلك العادة وسعيه للقضاء عليها فى المستقبل.

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