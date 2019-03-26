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"التنظيم والإدارة": لا صحة لإلغاء الانتدابات بالجهاز الإدارى للدولة من إبريل

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:46 م
"التنظيم والإدارة": لا صحة لإلغاء الانتدابات بالجهاز الإدارى للدولة من إبريل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن صدور قرار بإلغاء جميع الانتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة، بدءا من إبريل القادم، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا على عدم صدور أى قرار بإلغاء الانتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة، مُوضحًا استمرار الانتدابات وفقًا لسد الاحتياجات داخل القطاعات المختلفة بالجهاز الإدارى طبقًا للقانون، وأن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين موظفى الدولة دون مبرر.

 

وأشار الجهاز، إلى أنه وفقًا للمادة (33) من قانون الخدمة المدنية، فإنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، وبالتالى فإن الندب يتم بإرادة طالب الندب، وبموافقة السلطة المختصة طبقًا لحاجة العمل فى الجهتين؛ الجهة الأصلية التى يعمل بها والجهة التى يرغب فى الانتداب إليها.

 


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