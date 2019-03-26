التحقيق فى مقتل طفل على يد 3 أشخاص لخلافات مع والده بسبب تجارة الآثار بالجيزة

كتب ــ أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة مع 3 أشخاص متهمين باختطاف طفل وقتله بمنشأة القناطر، بسبب خلافات على تجارة الآثار مع والده، حيث صرحت بتشريح جثة الطفل وطلبت تقرير الصفة التشريحية.

تسلمت النيابة تحريات أولية أشارت إلى أن المتهمين ارتكبوا الجريمة في محاولة لإجبار والد الطفل على تسليمهم تمثالا أثريا حصل عليه.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للاختطاف على يد مجهولين، والعثور على جثته بنهر النيل.

وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص اختطفوا الطفل لإجبار والده على تسليمهم تمثالا أثريا، إلا أنهم قرروا قتله لتعرف الطفل عليهم لكون أحد المتهمين من جيران المجني عليه، وتم التخلص من جثته بنهر النيل.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.