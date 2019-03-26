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الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:22 ص
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اضبط مخالفة.. شكوى أهالى دمياط من سوء حالة النظافة بالمقابر

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:00 ص
اضبط مخالفة.. شكوى أهالى دمياط من سوء حالة النظافة بالمقابر
دمياط معتز الشربينى
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تعددت شكوى أهالى مدينة دمياط من سوء حالة المقابر بسبب انتشار أكوام من القمامة وفروع الأشجار والخوص على أسطح المقابر وفى مدخل الجبانة منذ فترات طويلة، بالإضافة إلى ضعف أعمدة الإنارة بالجبانة وخاصة فى الفترات المسائية.

وقال أيمن الحجرى تاجر بدمياط، لا يصح أن تتحول المقابر التى تضم المتوفين إلى مقلب قمامة بسبب تجاهل مسئولى الوحدة المحلية، حيث تراكمت كميات كبيرة من القمامة والمخلفات داخل المقابر وأعلى أسطح المقابر، ولولا تدخل بعض الأهالى متطوعين بتنظيف أجزاء من المقابر من وقت لآخر لأصبح الوضع سيئا للغاية. 

وأضاف أن احترام القبور واجب دينى يجب مراعاته للحفاظ على حرمة الموتى، وطالب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بشن حملة نظافة موسعة على جميع مقابر المدنية لتنظيفها وتقليم الأشجار والقضاء على الكلاب الضالة المنتشرة بها. 

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