استجابة لما نشره "اليوم السابع"..عائلة البورينى تحمى مساهمى أقلية "العربية للأسمنت".

كتب هانى الحوتى

استجابت عائلة البورينى أحد المساهمين الرئيسيين لما نشره "اليوم السابع" عن إحجاف الإدارة لحقوق مساهم الأقلية فى المشاركة من خلال التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعمدها عقد اجتماع الجمعية العامة فى ظروف صعبة، حتى "تطفش" المساهمين للحضور.

وقال فايق البورينى أحد المساهمين بالشركة العربية للأسمنت، إن عائلته تقدمت بمذكرة إلى مجلس إدارة الشركة تستفسر فيه عن تفاصيل حول القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2018، ومن بينها طلب صورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، والتى بلغت تكلفتها 30.3 مليون جنيه لعدد 21 جلسة خلال العام، وبيان تفصيلى بتكلفة القروض البنكية والأعباء التمويلية له كل قرض على حدا مع تفسير لزيادة الأعباء التمويلية من خلال زيادة مصرف فوائد القروض من 47.4 مليون جنيه إلى 74.1 مليون جنيه.

وأضاف البورينى، لـ"اليوم السابع"، كما طالبنا ببيان تفصيلى لبند الخدمات الواردة بالإيرادات والبالغ مقداره 119.2 مليون جنيه خلال 2018، وبيان مقارن بالإنتاج الشهرى من الأسمنت والمبيعات الشهرية بالكميات خلال العام، وطلبنا أيضا بيان بالشركات التى تم تصدير الأسمنت لها وسعر بيع الطن وبيان بتواريخ المتحصلات النقدية لهذه الديون (أعمار الديون تقل عن 30 يوم)، مشيرا إلى أن بند المديوين التجاريون شهد زيادة من 15.5 مليون جنيه فى عام 2017 إلى 92.99 مليون جنيه فى نهاية العام المالى المنتهى فى 2018 بنسبة زيادة 500% بالرغم أن الزيادة فى المبيعات 23% تقريباً.

وأكد فايق البورينى، تأييده لشكاوى مساهمين بالشركة من ضرورة اعتماد التصويت التراكمى فى انتخاب مجلس إدارة الشركة، وتعديل مواعيد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية حتى يتسنى للمساهمين المشاركة، مشددا على ضرورة أن يتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذى يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم، وعلى إدارة الشركة الإفصاح التام والكافى عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.

وتتوزع ملكية الشركة العربية للأسمنت بين 60% لأريدوس جاتيفا بعدد 2127.2 مليون سهم، ونسبة 15.3% لعائلة البورينى بعدد 57.9 مليون سهم، وأسهم حرة بنسبة 24.7% لعدد 93.6 مليون سهم، وملكيات أخرى بنسبة 0.004%.