video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

​جامعة الأزهر تثمن قرار النائب العام بفتح باب التحقيق في شائعات أسيوط

الإثنين، 25 مارس 2019 05:27 م
​جامعة الأزهر تثمن قرار النائب العام بفتح باب التحقيق في شائعات أسيوط الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
ثمنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة ، تجاه الشائعة المغرضة التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عن اختفاء طالبة من داخل المدينة الجامعة بفرع الجامعة بأسيوط.
 
كما أشادت الجامعة بدور النيابة العامة الوطني في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحرصها على اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين عمدًا في نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.
 
يذك  أن المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد أمر اليوم بالتحقيق العاجل مع مروجي شائعة اختطاف طالبة من داخل المدينة الجامعية بأزهر أسيوط.
وجاء في بيان النائب العام، أنه "وفي ضوء ما لوحظ مؤخرًا من قيام بعض الأشخاص ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي"، أصدر النائب العام "قرارًا بتكليف نيابة استئناف أسيوط، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن من قام عمدًا بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع وإلحاق ضررًا بالمصلحة العامة وذلك عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر."​​

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة عضو هيئة تدريس بأزهر أسيوط للتحقيق بعد ترويجه شائعة اختفاء طالبة

النائب العام يكلف استئناف أسيوط بالتحقيق فى ترويج أكاذيب اختطاف طالبة الأزهر

إختفاء طالبة أزهر أسيوط.. و"هبد" السوشيال ميديا

فيديو.. محافظ أسيوط: طالبة الأزهر كانت فى إجازة وعادت إلى دراستها

المركز الإعلامى للأزهر: مواقع مشبوهة وراء ترويج شائعة اختطاف طالبة بأزهر أسيوط

نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف كذب واقعة اختفاء طالبة بالمدينة الجامعية بأسيوط

جامعة الازهر

اسيوط

الازهر الشريف

محمد المحرصاوى




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة