​جامعة الأزهر تثمن قرار النائب العام بفتح باب التحقيق في شائعات أسيوط

كتب لؤى على

ثمنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة ، تجاه الشائعة المغرضة التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عن اختفاء طالبة من داخل المدينة الجامعة بفرع الجامعة بأسيوط.

كما أشادت الجامعة بدور النيابة العامة الوطني في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحرصها على اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين عمدًا في نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

يذك أن المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد أمر اليوم بالتحقيق العاجل مع مروجي شائعة اختطاف طالبة من داخل المدينة الجامعية بأزهر أسيوط.

وجاء في بيان النائب العام، أنه "وفي ضوء ما لوحظ مؤخرًا من قيام بعض الأشخاص ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي"، أصدر النائب العام "قرارًا بتكليف نيابة استئناف أسيوط، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن من قام عمدًا بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع وإلحاق ضررًا بالمصلحة العامة وذلك عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر."​​