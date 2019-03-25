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وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف يتفقدان محطة البحوث الزراعية بسدس

الإثنين، 25 مارس 2019 01:13 م
وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف يتفقدان محطة البحوث الزراعية بسدس وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف بمحطة بحوث سدس
بنى سويف - هانى فتحى
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تفقد وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، والمستشار هانى عبد الحابر محافظ بنى سويف، محطة البحوث الزراعية بسدس، حيث رافقهما الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وعلى أبو سبع مدير منظمة الإريكادا، والدكتور علاء حموية المدير الاقليمى لمنظمة الإيكاردا، والدكتور جاك ويرى نائب مدير المنظمة، والدكتور خالد أبوشادى مدير المحطة الإقليمية بكفر الشيخ، ومديرى معاهد النباتات والبساتين والقطن ورئيسى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية للمحطات.

وتفقد المحافظ ووزير الزراعة، عدداً من البرامج البحثية والتى شملت برامج بحوث تربية وإنتاج تقاوى القمح، والفول البلدى والعلف والبصل، واستمعا لموجز عن سير العمل فى هذه البرامج التى ينفذها مركز بحوث سدس، حيث أوضح مسؤولو المركز أن برنامج بحوث القمح يتكون من برامج التربيةوالمعاملات وإنتاج التقاوي،والذى يتضمن برنامج تربية قمح الخبز(سدس1و12و13و14)وبرنامج قمح المكرونة(بنى سويف1و5و6و7)،وبرنامج التهجينات النوعية وبرنامج تجارب المعاملات التى تتضمن دراسة كافة المعاملات الزراعية للأصناف الجديدة من معدلات تقاوى ومواعيد الزراعة ودراسة الاحتياجات السمادية المختلفة،بالإضافة إلى تفقد برامج بحوث تربية وإنتاج تقاوى الفول البلدي،والذى يتضمن استنباط أصناف من الفول ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات والهالوك، وكذا برامج محاصيل العلف والبصل والذى يهتم بدراسة واستنباط أصناف الأعلاف الشتوية والصيفية من البرسيم المصرى والفحلى ، والمعاملات المختلفة للمحصول.

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على أهمية مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة فى دعم انتاجية المحاصيل وجودتها بما يتوافق مع السوق المحلى والخارجى ، مؤكدا على أهمية أن تكون المراكز البحثية داعمة لبرامج التدريب العملى لطلاب الجامعة فى مجال الزراعة والبحث لتخريج كوادر تمتلك المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية ، مثمنا مايقوم به مركز بحوث سدس من اتاحة الفرصة لطلاب جامعة بنى سويف للحصول على التدريب العملى وصقل معلوماتهم بالجانب التطبيقى ، قائلا أنه سيدعم ذلك التوجه فى كل القطاعات بالمحافظة

 

جولة وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف بمحطة البحوث بسدس (1)
جولة وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف بمحطة البحوث بسدس

 

جولة وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف بمحطة البحوث بسدس (2)
جولة وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف بمحطة البحوث بسدس

 

جولة وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف بمحطة البحوث بسدس (3)
جولة وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف بمحطة البحوث بسدس

 

جولة وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف بمحطة البحوث بسدس (4)
جولة وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف بمحطة البحوث بسدس

 

 


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