وأضاف نائب الرئيس ، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، " إن تطلُّع اليمنيين وآمالهم بأن يكونوا مع إخوانهم ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بات قاب قوسين أو أدنى".

وبالتزامن مع مرور ذكرى انطلاق عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" ، جدد نائب الرئيس اليمني الدعوة لكل اليمنيين بمختلف أطيافهم بالاصطفاف إلى جانب الشرعية لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن، مشيراً إلى انقلاب الحوثي على إجماع اليمنيين وثوابتهم وإلغائه لمبادئ العدالة والمواطنة المتساوية واستهدافه الهوية اليمنية ودول الجوار والملاحة الدولية.

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وأكد نائب الرئيس المضي في تحقيق السلام ، وقال "إن خيار السلام مبدأ ثابت تنتهجه الشرعية ، وقدمت لأجله الكثير من التنازلات في جولات المشاورات المختلفة، في وقتٍ ينتهج الحوثي سياسة الحرب وإراقة الدماء ومضاعفة المعاناة"، منوهاً إلى أن إصرار الحوثي على الحرب يكشف لليمنيين من يقف إلى صفه وإلى جانب مصالح البلاد ومن يسعى لتحقيق ادعاءات وأوهام خرافية ولو على حساب دماء أبناء الشعب.