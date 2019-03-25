مصر الخير تعلن انطلاق مستشفى عائم بمصر للكشف على 50 ألف طفل

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة مصر الخير، انطلاق "مستشفى الخير العائم"، والتى تعد أول مستشفى عائم بمصر والشرق الأوسط التابعة لمؤسسة روتاري مصر بالتعاون مع المؤسسة، وبرعاية وزارة الصحة والسكان، لإجراء جميع الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية والعلاج والكشف على الأطفال.

وأكدت مؤسسة مصر الخير، أن المستشفى تجوب 8 محافظات تبدأ من أسوان فى مارس، وتنتهى بالجيزة فى 30 إبريل، وتستهدف فحص 50 ألف طفل خلال رحلتها فى نيل مصر، حيث تقوم بالكشف على الأطفال من سن يوم حتى 12 سنة فى التخصصات المتوفرة عامة وجلدية ورمد وأسنان وحساسية ومناعة وتغذية و قلب و عظام و أنف وأذن وسكر وغدد و أشعة و سمعيات 15 عيادة متخصصة، حيث تبدأ القافلة بمحافظة قنا من يوم 16 مارس إلى 20 من الشهر نفسه، وبمحافظة الأقصر من 9 مارس إلى 13 من الشهر نفسه.



كما تقبل المستشفى الأطفال العابرة أثناء عمل القافلة، على أن تتحمل مستشفى الخير العائم جميع الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية والعلاج والكشف على الأطفال، وبالنسبة لأمهات الأطفال الحاضرين لإجراء الكشوف لأطفالهم، سيتم إجراء الكشف عليهم (ماموجرام) للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كمي يتضمن المحيط العملى للمستشفى العائم ليغطى اسوان ,الاقصر ,قنا,سوهاج اسيوط ,المنيا ,بني سويف ,الجيزة.





وقال خالد عمران مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر، أن المستشفى العائم تقدم فرصة الكشف الطبي للعديد من الأطفال بمحافظات مصر، الأمر الذى أدى إلى جذب اهتمام الأسر المصرية بمختلف مستوياتها، للمساعدة الطبية، لأنها توفر الحاجة المادية و المكان القريب.





وأشادت عفاف الجوهرى المسئول عن قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، بضرورة الكشف على الأطفال ذو السن المبكر، وذلك لضمان جيل صحى قادر أن يتفاعل مع المجتمع بكل قوة للمشاركة فى ركب التنمية، مما يتماشى مع هدف مؤسسة مصر الخير، وهو تنمية الإنسان من كافة النواحى خاصة صحته.













مصر الخير تعلن انطلاق مستشفى عائم بمصر للكشف على 50 الف طفل (1)



مصر الخير تعلن انطلاق مستشفى عائم بمصر للكشف على 50 الف طفل (2)



مصر الخير تعلن انطلاق مستشفى عائم بمصر للكشف على 50 الف طفل (3)