محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أهمية دور جامعة قناة السويس، فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأن الجامعة ستظل هى المرجعية الأساسية وصاحبة الرأي الاستشارى العلمى لكل المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذ على أرض المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لجامعة قناة السويس لتهنئة الدكتور طارق راشد رحمى بمناسبة توليه منصب رئيس الجامعة خلفا للدكتورعاطف أبو النور، بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة والأمين العام والأمين العام المساعد للجامعة.

وأشاد المحافظ خلال الزيارة بدور جامعة قناة السويس وقياداتها من الأساتذة والعلماء المتخصصين، والمراكز البحثية والعلمية وما لديها من إمكانيات وخبرات علمية مسخرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمحافظة والإقليم كاملا، كما أشاد بتعاونها المثمر والبناء مع المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لخدمة شعب الإسماعيلية ومواطنيها.

وأضاف المحافظ، أنه سوف يتم بحث ودراسة أي مشكلة بشكل علمي وبحثي بواسطة أساتذة الجامعة المتخصصين والبحث عن حلول عملية وعلمية لتلك المشكلات والقضايا، إضافة إلى الرجوع إلى الأبحاث العلمية العالمية للاستفادة من نماذج التجارب والحلول لتلك المشكلات، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بعنصر الوقت والسرعة فى الإنجاز والجودة وإيجاد أكثر من حل بديل لأى مشكلة، ومراعاة الإمكانيات والموارد المتاحة والظروف البيئية عند تنفيذ الحل.

ووجه المحافظ، بضرورة تعزيز سبل التعاون فيما بين الجامعة والمحافظة فى تعظيم استثمار ما لديها من خبرات فى دعم المشروعات التنموية والخدمية التى تهدف لخدمة المجتمع والبيئة .