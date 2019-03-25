video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الإثنين، 25 مارس 2019 05:35 م
محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة جانب من اللقاء
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
إضافة تعليق

أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أهمية دور جامعة قناة السويس، فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأن الجامعة ستظل هى المرجعية الأساسية وصاحبة الرأي الاستشارى العلمى لكل المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذ على أرض المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لجامعة قناة السويس لتهنئة الدكتور طارق راشد رحمى بمناسبة توليه منصب رئيس الجامعة خلفا للدكتورعاطف أبو النور، بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة والأمين العام والأمين العام المساعد للجامعة.

وأشاد المحافظ خلال الزيارة بدور جامعة قناة السويس وقياداتها من الأساتذة والعلماء المتخصصين، والمراكز البحثية والعلمية وما لديها من إمكانيات وخبرات علمية مسخرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمحافظة والإقليم كاملا، كما أشاد بتعاونها المثمر والبناء مع المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لخدمة شعب الإسماعيلية ومواطنيها.

وأضاف المحافظ، أنه سوف يتم بحث ودراسة أي مشكلة بشكل علمي وبحثي بواسطة أساتذة الجامعة المتخصصين والبحث عن حلول عملية وعلمية لتلك المشكلات والقضايا، إضافة إلى الرجوع إلى الأبحاث العلمية العالمية للاستفادة من نماذج التجارب والحلول لتلك المشكلات، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بعنصر الوقت والسرعة فى الإنجاز والجودة وإيجاد أكثر من حل بديل لأى مشكلة، ومراعاة الإمكانيات والموارد المتاحة والظروف البيئية عند تنفيذ الحل.

ووجه المحافظ، بضرورة تعزيز سبل التعاون فيما بين الجامعة والمحافظة فى تعظيم استثمار ما لديها من خبرات فى دعم المشروعات التنموية والخدمية التى تهدف لخدمة المجتمع والبيئة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة قناة السويس الجديد: التنمية البشرية وخلق بيئة عمل جيدة يساعدان على الإبداع.. أفضل سياسة الباب المفتوح أمام الجميع ودعم الأنشطة الطلابية.. ووضع حجر الأساس لجامعة إلكترونية وبرامج لتسجيل جميع البيانات

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

اخبار جامعه القناه

رئيس جامعه القناه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة