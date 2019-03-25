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لليوم الثانى.. طلاب الصف الأول الثانوى يواصلون أداء الامتحان الإلكترونى

الإثنين، 25 مارس 2019 07:00 ص
لليوم الثانى.. طلاب الصف الأول الثانوى يواصلون أداء الامتحان الإلكترونى طارق شوقى وزير التربية والتعليم - التابلت
كتب محمود طه حسين
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يواصل طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان الإلكترونى لليوم الثانى على التوالى حيث يختبر الطلاب فى مادة الأحياء.

وكان  الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى، ستكون متاحة أمام أبنائنا الطلاب لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء فى اليوم الواحد لكل امتحان، على أن تحسب مدة الامتحان بداية من فتحه على التابلت، بعد إدخاله الكود الخاص به والذى سيستلمه من مشرف أو أخصائى التكنولوجيا بالمدرسة.
 
وأضاف الدكتور طارق شوقى، أن اليوم الأحد، يوما دراسيًا عاديًا يتخلله إجراء التدريب لطلبة الصف الأول الثانوى، بعد استلامهم للتابلت، موضحًا أن أداء الطالب للاختبار يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الأسئلة باستخدام التابلت.
 
وشدد شوقى، على أن الهدف هو تدريب الطلاب وقياس أداء المنظومة، والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت؛ حيث سيتم رصد كافة الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية للعمل على حلها وتداركها فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب، أما امتحانات نهاية التيرم الثانى ستمنح فرصتين فى كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق 50% أو أكثر للتقدم إلى الصف الثانى الثانوى.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن مشرف أو أخصائى التكنولوجيا سيمنح الطلاب بالمدرسة كودًا مختلفًا مكون من 9 أرقام، يستخدمه الطالب فى الدخول على الشبكة من أى مكان وسيتم حساب وقت الامتحان المحدد بداية من إدخال الكود الخاص بالطالب على جهاز التابلت.

 


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التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة




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