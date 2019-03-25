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كوبنهاجن تعتمد خطة للقضاء على الغازات المسببة للاحتباس الحرارى خلال 6 سنوات

الإثنين، 25 مارس 2019 04:22 م
كوبنهاجن تعتمد خطة للقضاء على الغازات المسببة للاحتباس الحرارى خلال 6 سنوات تغير المناخ
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تعتزم إطلاق خطة لمكافحة تغير المناخ تهدف إلى القضاء على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بحلول عام 2025.
 
وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الاثنين، أن هذه المدينة الصناعية تستهدف بحلول 2025 أن تصبح شبه خالية من الانبعاثات مما يعنى أنها تخطط لتوليد المزيد من الطاقة المتجددة أكثر من تلك الملوثة التى تستهلكها، حيث تتجه إلى الاعتماد على طاقة الرياح وإعادة تدوير القمامة.
 
ويعيش نصف البشر الآن فى المدن، والجزء الأكبر من غازات الاحتباس الحرارى تأتى من المدن، لذا فإن الإصلاحات الكبيرة لتغير المناخ يجب أن تأتى من المدن أيضًا، وتشير الصحيفة إلى أن تجربة كوبنهاجن، التى يقطنها أكثر من 600 ألف شخص، تظهر ما هو ممكن وما هو صعب بالنسبة للحكومات الأخرى على الكوكب.
 
وقال عمدة المدينة، فرانك جينسين، إن المدن "يمكنها تغيير الطريقة التى تتصرف بها، والطريقة التى نعيش بها، ونصبح أكثر خضرة"، لكن تقول الصحيفة إن مدينة جينسين تتمتع ببعض المزايا، إذ أنها صغيرة وغنية وأهلها يهتمون كثيراً بتغير المناخ.
 
وفى حالة كوبنهاجن، فإن هذا يعنى تغيير كيفية تجول الناس وكيف يقومون بتدفئة منازلهم وماذا يفعلون بالقمامة الخاصة بهم، وخفضت المدينة بالفعل انبعاثاتها بنسبة 42% عن مستويات عام 2005، وذلك بشكل أساسى من خلال الابتعاد عن الوقود الأحفورى لتوليد الحرارة والكهرباء.
 
 
 
 
 
 

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تغير المناخ

الاحتباس الحرارى

كوبنهاجن

الطاقة المتجددة

الوقود الاحفورى




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