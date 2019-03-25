فتح باب الطعون اليوم على قوائم المرشحين بانتخابات نقابة المرشدين السياحيين

كتبت آية دعبس

قال وجيه جمال، سكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين، إنه من المقرر أن يتم فتح باب الطعون والاعتراضات على قوائم المرشحين بالانتخابات على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، بدءا من اليوم الاثنين وحتى غد الثلاثاء، وذلك عقب الإعلان عن القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات النقابة، أمس الأحد.

وأوضح جمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الفصل فى الطعون على قوائم المرشحين، يوم الأربعاء 27 مارس الجارى، وإعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين يوم الخميس 28 مارس 2019.

ولفت إلى أنه سيتم إجراء التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام للمرشدين السياحيين، و8 أعضاء لعضوية المجلس، الاثنين 15 أبريل المقبل، مشيرا الى أنه للمشاركة بالانتخابات، يشترط سداد العضو لاشتراكات النقابة حتى عام 2018، ويحمل ترخيص سارى لمزاولة المهنة، وألا يكون ممتهنا لمهنة أخرى خلاف الإرشاد السياحى.