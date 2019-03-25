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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته أسلحة نارية فى عين شمس

الإثنين، 25 مارس 2019 01:43 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته أسلحة نارية فى عين شمس سلاح - صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 4 قطع أسلحة نارية وذخائر معدة للتشاجر مع آخر لوجود خلافات بينهما.
 
 
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط "حس. عط" 20 سنة عاطل، سبق إتهامه فى قضية "مشاجرة" وبحوزته (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى الصنع- 35 طلقة نارية مختلفة الأعيرة).
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

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