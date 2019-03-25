تموين الجيزة: الإعلان قريبا عن نتائج "السيارات المتنقلة".. ونصيبنا 65 سيارة

كتب سيد الخلفاوى

أكد هشام كامل وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن المديرية ستعلن قريبا عن الشباب الفائزين فى مشروع السيارات المتنقلة التى وفرته وزارة التموين لتشغيل الشباب.

وأضاف مدير مديرية تموين الجيزة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد المتقدمين للمشروع قارب على الـ300 شاب، ويجرى حاليا مراجعة بياناتهم ومدى توافر الشروط، حيث سيتم منح الجيزة 65 سيارة تقريبا من وزارة التموين، وهى كتجربة.

يذكر أن المرحلة السادسة لمشروع السيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين على مستوى الجمهورية، تشمل 1000 سيارة متنقلة منهم سيارات لطرح السلع المجمدة مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات وكذلك سيارات جزء منها عبارة عن ثلاجة لطرح المجمدات والجزء الآخر لطرح السلع الغذائية والبقوليات بتكلفة 160 مليون جنيه للمشروع فى هذه المرحلة.