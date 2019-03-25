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الإثنين، 25 مارس 2019 04:41 م
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تجدد المواجهات بين الجيش اليمنى والحوثيين فى "الحديدة" غربى البلاد

الإثنين، 25 مارس 2019 03:31 م
تجدد المواجهات بين الجيش اليمنى والحوثيين فى "الحديدة" غربى البلاد الحوثيين فى اليمن
أ ش أ
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أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الإثنين بأن ميليشيا الحوثى الانقلابية صعدت هجماتها على مواقع القوات اليمنية ، والمنشآت التجارية فى الحديدة - غربى اليمن - وذلك فى خرق جديد للهدنة المعلنة - عقب تسلم الحكومة اليمنية خطة معدلة بشأن عملية الانسحاب من "الحديدة " .

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن المصادر قولها ، إن الميليشيا الحوثية هاجمت مواقع القوات اليمنية ، مما أسفر عن اندلاع مواجهات استمرت ساعات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين .


وصرح مصدر عسكرى بأن الميليشيا الانقلابية حاولت الهجوم على الجزء الشرقى من مدينة "الحديدة" فيما تمكنت قوات الجيش من صد الهجوم .

يذكر أن التصعيد الجديد جاء بعد تسلم الحكومة اليمنية خطة معدلة، من رئيس بعثة المراقبين الدوليين، الدنماركي، مايكل لوليسجارد، بشأن عملية الانسحاب من "الحديدة " ومينائها الاستراتيجي.


وكانت الحكومة اليمنية الشرعية ، والميليشيا الحوثية الانقلابية قد توصلا فى ديسمبر الماضى بالعاصمة السويدية ( ستكهولم ) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى مدينة "الحديدة " المطلة على البحر الأحمر، والتى تضم ميناء حيويا، حيث نص الاتفاق على انسحاب المتمردين من ميناء "الحديدة " وميناءين آخرين فى الحديدة ، لكن الميليشيا لم تنفذ الاتفاق واستمرت فى انتهاك الهدنة.


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