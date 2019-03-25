تأجيل محاكمة 20 محاميًا بتهمة إهانة القضاء لجلسة الأربعاء المقبل

المنيا - فريق المحافظات

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف على محمد، رئيس الدائرة الرابعة، نظر محاكمة 20 محاميًا بمركز مغاغة شمال المحافظة، بتهمة إهانة القضاء ليوم الأربعاء المقبل للنظر فى طلب رد هيئة المحكمة.

وكانت المحكمة استمعت فى جلستها الماضية إلى تقرير مهندس الإذاعة والتليفزيون، بشأن التسجيلات الصوتية الخاصة بالمحامين المتهمين، كما استمعت إلى الإسطوانات المدمجة الخاصة بتظاهرات واحتجاجات المحامين المتهمين فى الواقعة بإهانة القضاء، والتى تعود وقائعها إلى شهر مايو 2013.