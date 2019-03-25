بلاغ عن سرقة يفضح شبكة شذوذ جنسى بالجيزة.. تعرف على التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة سرقة 4 أشخاص لمبلغ 13 ألف ريال و4 هواتف محمولة من خليجى، أن المتهمين الأربعة تعرفوا على الخليجى عبر أحد المواقع الإباحية بشبكة الإنترنت، واتفقوا معه على لقائه لممارسة الشذوذ الجنسى معه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهمين استأجروا شقة بمنطقة سكنية راقية بالجيزة وتقابل الخليجى معهم ومارسوا العلاقة بينهم، وعقب ذلك استولى المتهمين منه على المبلغ المالى وهواتفه المحمولة، إلا أن الخليجى استغاث بأفراد الأمن الخاص الذين أبلغوا رجال المباحث وتم القبض عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتأمر النيابة بحبس المتهمين الأربعة والخليجى 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة طلبت تحريات المباحث حول سرقة 4 متهمين لشاب يحمل جنسية دولة خليجية بالجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة شاب خليجي، حيث استولوا منه على مبلغ 13 ألف ريال و4 هواتف محمولة، وكشفت التحريات أن المتهمين تعرفوا على الخليجي واستدرجوه لشقة واستولوا على المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شاب يحمل جنسية دولة عربية، اتهم فيه 4 أشخاص بسرقة 13 ألف ريال و4 هواتف محمولة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.