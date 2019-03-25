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باكستان تدعو للتصدى لخطر داعش فى أفغانستان من أجل منع انتشاره دوليا

الإثنين، 25 مارس 2019 10:03 ص
باكستان تدعو للتصدى لخطر داعش فى أفغانستان من أجل منع انتشاره دوليا باكستان
أ ش أ
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دعا المتحدث باسم الجيش الباكستانى الجنرال آصف غفور اليوم الإثنين إلى التصدى لوجود تنظيم داعش الإرهابى فى أفغانستان قبل أن يتحول إلى تهديد عالمى.

وقال غفور - فى لقاء أجراه مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية إن تنظيم القاعدة تلقى هزيمة ساحقة فقد تم تهميشه وتفكيك فرعه فى أفغانستان، لذا فالتهديد الأكبر الآن هو داعش الذى يمثل تهديدًا عالميًا..فإذا لم يتم التعامل معه داخل أفغانستان، فسوف يؤدى إلى انعكاسات خطيرة على المنطقة، بل وعلى العالم بأسره"، وأشار إلى أن باكستان تتخذ تدابير أمنية لمواجهة التهديد بشكل كاف.

وأضاف "نحن مستمرون فى الحفاظ على وجودنا على طول الحدود الأفغانية الباكستانية، ونطبق حاليا نظاما أفضل للمراقبة، حيث أننا قمنا بتسييج الحدود لكى لا تكون هناك حركة حرة من أفغانستان إلى داخل باكستان، فضلا عن امتلاكنا لنظام مراقبة إلكترونى من المقرر له أن يتم تركيبه جنبا إلى جنب مع السياج"، وتابع أن روسيا كان لها الدور المهم فى القضاء على الجماعات الإرهابية فى المنطقة.

 

 


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