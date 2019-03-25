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اليوم.. بدء سداد تكاليف حج القرعة وقيمتها 71 ألف جنيه

الإثنين، 25 مارس 2019 02:00 ص
اليوم.. بدء سداد تكاليف حج القرعة وقيمتها 71 ألف جنيه الفائزين بحج القرعة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تتسلم فروع البنوك الوطنية "الأهلى ، مصر ، القاهرة" ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية مدفوعات حكومية " مدفوعات قرعة الحج " بداية من اليوم الإثنين وحتى 4 إبريل المقبل، قيمة تكاليف حج القرعة وهى 57 ألف و 800 جنيه بجانب قيمة تذكرة الطيران والبالغة 13 ألف و200 جنيه  ليصبح الإجمالى 71 ألف جنيه.

ويحظى الفائزون بحج القرعة بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.

 

 


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