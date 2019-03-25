المتهمون بالسطو المسلح على سيارة ببني سويف: "كنا عايزين فلوس"

كتب محمود عبد الراضي ـ بني سويف أيمن لطفي

4 أشخاص قرروا تكوين تشكيل عصابي في بني سويف تخصص نشاطه الإجرامي في السطو المسلح على السيارات وسرقتها، حتى وقع المتهمون في قبضة الأمن، وبرروا جريمتهم بحاجتهم للمال.

وتلقى مركز شرطة إهناسيا بمديرية أمن بنى سويف بلاغاً من "علاء.م" موظف ، بقيام مجهولين بإستيقافه وتهديده والإستيلاء منه على سيارته الملاكى ، وذلك أثناء سيره بطريق فرعى وبداخلها "تحقيق شخصيته- رخصتى القيادة والتسيير- 3 كروت فيزا- بعض الأوراق الخاصة بجهة عمله"، والعثور على السيارة فى وقت لاحق وبداخلها متعلقاته بجوار مساكن دمو بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف عن تحديد مرتكبى الواقعة "عبدالعزيز.م" 48 سنة عاطل ، له معلومات جنائية وآخرين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "بندقية آلية - ثلاث خزن - فرد خرطوش - 93 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - 2 هاتف محمول - دراجة نارية بدون لوحات معدنية"،وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.