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القبض على شخص لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق بالموسكى

الإثنين، 25 مارس 2019 12:31 م
القبض على شخص لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق بالموسكى دولار امريكي-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وحرر محضر بالواقعة. 
 
و أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام "محمد.ع.ع" ،  47 سنة، صاحب مكتب إستيراد وتصدير ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى، بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، ويتخذ من دائرة قسم شرطة الموسكى مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وعثر بحوزته المبالغ المالية التالية (19950 جنيه سودانى – 20 ألف جنيه مصرى) ، وبمواجهته إعترف بحياته للمبالغ المالية المضبوط بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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