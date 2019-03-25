القبض على شخص لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق بالموسكى

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وحرر محضر بالواقعة.

و أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام "محمد.ع.ع" ، 47 سنة، صاحب مكتب إستيراد وتصدير ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى، بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، ويتخذ من دائرة قسم شرطة الموسكى مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وعثر بحوزته المبالغ المالية التالية (19950 جنيه سودانى – 20 ألف جنيه مصرى) ، وبمواجهته إعترف بحياته للمبالغ المالية المضبوط بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.