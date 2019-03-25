الحكومة السورية: قرار أمريكا بشأن الجولان اعتداء صارخ على سيادة سوريا

رويترز

قالت الحكومة السورية إن قرار أمريكا بشأن الجولان اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضيها.

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التى احتلتها إسرائيل من سوريا فى حرب 1967.

جاء التوقيع فى بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى البيت الأبيض.

وأضفى المرسوم الصبغة الرسمية على بيان ترامب فى 21 مارس والذى قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن "تعترف تماما" بسيادة إسرائيل على الجولان. وتعطي هذه الخطوة فيما يبدو دفعة لنتنياهو قبيل انتخابات شديدة التقارب فى 9 أبريل المقبل.