التعليم العالى تعلن بدء التقدم لمنح الإعلان الثالث للدراسات العليا للمهنيين

كتب وائل ربيعى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول الإعلان الثالث لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسى 2019/2020 بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وأوضح التقرير أن برنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين" يتم طبقاً للاتفاقية رقم 263 - 298 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تدريب لمدة فصل دراسى واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر.



وتهدف هذه المنح إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفى فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادى المصرى.



وأوضح التقرير أن نماذج التقدم (A,B,C,D) الخاصة بالمنح متاحة على الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات (www.mohe-casm.edu.eg) ، وستقبل المقترحات البحثية من المؤسسات الراغبة في الحصول على المنح حتى يوم الأحد الموافق 14/7/2019، علماً بأن هذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوى الاحتياجات الخاصة، ومحددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.



وأشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية للبعثات ستنظم ورشة عمل حول هذه المنح يوم 9 إبريل المقبل، وعلى من يرغب من السادة ممثلي المؤسسات إرسال بريد إلكترونى على إيميل: (moheusaid2018@gmail.com)، للحصول على دعوة لحضور ورشة العمل.



وأضاف التقرير أن المجالات العلمية لهذه المنح هى: (الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية).



وللتعرف على شروط المنح المقدمة يمكن زيارة موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات http://www.mohe-casm.edu.eg/news/usaid/usaid3.jsp.