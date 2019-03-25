"البترول": إدراج "إيبروم" بالقائمة القصيرة لموردين مشروع معمل تكرير الزور

مروة الغول

قال المهندس أمجد الأحمدى رئيس شركة إيبروم، أن أهم نتائج الأعمال والمشروعات التى نفذتها الشركة خلال عام 2018، تحقيق أعلى معدلات الأداء بمواقع عملها المختلفة.

ونجحت الشركة فى تطوير أداء ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية، بمعمل ميدور، وتقديم الدعم الفنى فى مشروعات التوسعات الجديدة بميدور، كما ساهمت الشركة في تحقيق أعلى معدلات الأداء لزيادة الإنتاج والحفاظ على الأصول والمعدات فى عدد من المشروعات البترولية منها المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

وأضاف أن الشركة قامت بتقديم الدعم الفنى لمشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ، هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بالإشراف وإدارة الأرصفة البحرية في موانئ الدخيلة والإسكندرية والسخنة، وذلك للقيام بعمليات شحن وتفريغ الناقلات بالمنتجات البترولية المختلفة، كما تقوم الشركة بتقديم الدعم والخدمات الفنية للشركات داخل وخارج القطاع كشركات الإسكندرية والعامرية للبترول والسويس لتصنيع البترول وأسيوط لتكرير البترول وشيفرون وسيدى كرير لإنتاج الكهرباء ودانة غاز وأسود الكربون.

وأوضح أن الشركة تم إدراجها بنجاح في القائمة القصيرة للموردين بمشروع معمل تكرير الزور بالكويت ، وأن هناك مفاوضات مع شركة سرت للنفط بليبيا لعمل اتفاقية لتقديم دعم فنى وخدمات للشركة ، كما تم توقيع اتفاقية وكالة مع مجموعتى البرقان والهاشمى الكويتيتين .

جاء ذلك خلال رئاسه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للجمعية العامة للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) لاعتماد نتائج أعمال عام 2018 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.