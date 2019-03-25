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الأمم المتحدة: نواصل العمل مع مصر لعدم تصعيد الوضع فى غزة

الإثنين، 25 مارس 2019 07:15 م
الأمم المتحدة: نواصل العمل مع مصر لعدم تصعيد الوضع فى غزة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
رويترز
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة تواصل العمل مع مصر وكل الأطراف لعدم تصعيد الوضع فى غزة، مؤكدا أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "قلق للغاية" من التطورات الأخيرة بين إسرائيل وقطاع غزة ويدعو الجانبين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف دوجاريك "إطلاق صاروخ اليوم من غزة تجاه إسرائيل يمثل انتهاكا خطيرا وغير مقبول. نحن على علم بأحدث التقارير عن إطلاق نيران على غزة.. نواصل العمل مع مصر وكل الأطراف المعنية لمحاولة عدم تصعيد الوضع".

 

 

 


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أنطونيو جوتيريش

ستيفان دوجاريك

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