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وكيل تعليم الجيزة يتفقد امتحان أولى ثانوى ويطمئن الطلاب

الأحد، 24 مارس 2019 12:12 م
وكيل تعليم الجيزة يتفقد امتحان أولى ثانوى ويطمئن الطلاب محمود الفولى وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يتفقد الامتحانات
كتب محمود طه حسين
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تفقد محمود الفولى وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، لجان امتحانات الصف الأول الثانوى بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة وبعض لجان الامتحانات بإدارتى العمرانية والهرم.
 
وأكد محمود الفولى، أن نسبة التشغيل الخاصة بمنصة الامتحان فى المدارس الخاصة مرتفعة نظرا لسرعة الإنترنت، أما فى المدارس الحكومية اختلفت ما بين 30% و70%.
 
وطمأن وكيل المديرية الطلاب، موضحا أن هناك مساحة من الوقت لأداء الطلاب للامتحان لمدة 12 ساعة من وقت بدء الامتحان، مشيدا بالتجربة الإلكترونية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة تدعم التجربة وتعمل على تسجيل جميع العقبات التى تواجه الطلاب أثناء دخولهم حيث إن هناك غرفة عمليات فى كل إدارة تعليمية متصلة بغرفة عمليات المديرية ومن ثم الوزارة لنقل جميع أسئلة واستفسارات الكلاب والعمل على حلها فورا.
 
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