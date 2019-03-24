video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 08:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء ضخمة لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية

الأحد، 24 مارس 2019 07:03 م
وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء ضخمة لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه تم التشاور حول ملف حقوق الإنسان وفق الدستور المصرى، مؤكدا أن تناول حقوق الإنسان يتطلب مراعاة كافة مناحى الحياة.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تبذل جهدا لدعم حق المواطن المصرى للنمو والتقدم وفق التحديات التى تواجهها، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا لاستضافة مهاجرين على أراضيها وتوفير كافة سبل العيش الكريم، ومنع خروج أى مهاجر غير شرعى من السواحل المصرية إلى الخارج.

وأشار سامح شكرى إلى أن مصر تتحمل أعباء ضخمة فى جهود منع تسلل مهاجرين للخارج مؤكدا أن مصر تتواصل مع الشركاء الأوروبيين حول هذه الاعباء واهتمامهم بدعم الجهود المصرية.

بدوره قال وزير خارجية سويسرا إيجنازيو كاسيس أن بلاده فى حالة حوار مستمرة مع مصر، مؤكدا أن بلاده تتناقش دوما حول ملف حقوق الإنسان، موضحا أن مصر التى أنشأت لجنة لمتابعة حقوق الإنسان ستنجح فى متابعة ذلك، مشيرا إلى وجود مشكلة فى أوروبا بسبب الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على الحد من الظاهرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سامح شُكرى يُؤكد على دور الخارجية فى الدفاع عن مصالح الشعب المصري

الخارجية تصدر توضيحا حول تصريحات سامح شكرى بعودة سوريا للجامعة العربية

مصر

اخبار مصر

وزير الخارجية

سامح شكرى

اخر اخبار مصر




لا تفوتك
وزير المالية: لأول مرة من 20 عاما إيرادات الدولة تكفى المصروفات وتحقق فائضا

وزير المالية: لأول مرة من 20 عاما إيرادات الدولة تكفى المصروفات وتحقق فائضا

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الكاف: الأهلي يواجه صن داونز 5 و12 أبريل فى دور الثمانية الأفريقى

الكاف: الأهلي يواجه صن داونز 5 و12 أبريل فى دور الثمانية الأفريقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة