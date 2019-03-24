وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء ضخمة لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه تم التشاور حول ملف حقوق الإنسان وفق الدستور المصرى، مؤكدا أن تناول حقوق الإنسان يتطلب مراعاة كافة مناحى الحياة.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تبذل جهدا لدعم حق المواطن المصرى للنمو والتقدم وفق التحديات التى تواجهها، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا لاستضافة مهاجرين على أراضيها وتوفير كافة سبل العيش الكريم، ومنع خروج أى مهاجر غير شرعى من السواحل المصرية إلى الخارج.

وأشار سامح شكرى إلى أن مصر تتحمل أعباء ضخمة فى جهود منع تسلل مهاجرين للخارج مؤكدا أن مصر تتواصل مع الشركاء الأوروبيين حول هذه الاعباء واهتمامهم بدعم الجهود المصرية.

بدوره قال وزير خارجية سويسرا إيجنازيو كاسيس أن بلاده فى حالة حوار مستمرة مع مصر، مؤكدا أن بلاده تتناقش دوما حول ملف حقوق الإنسان، موضحا أن مصر التى أنشأت لجنة لمتابعة حقوق الإنسان ستنجح فى متابعة ذلك، مشيرا إلى وجود مشكلة فى أوروبا بسبب الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على الحد من الظاهرة.