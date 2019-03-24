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وزير التنمية المحلية: يوجد طابور خامس يحاول هدم ما تبنيه الدولة

الأحد، 24 مارس 2019 11:43 ص
وزير التنمية المحلية: يوجد طابور خامس يحاول هدم ما تبنيه الدولة وزير التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة
كتب على عبد الرحمن
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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك بعض الأشخاص يتعمدون تشويه المشروعات التى تقيمها الدولة، قائلا: "نحن نسعى لإرضاء المواطن ونجرى مشروعات تنموية كثيرة ولكن هناك طابور خامس يحاول هدم ما تبنيه الدولة".
 
وأضاف شعراوى، خلال كلمته بحفل تخريج الدفعة الخامسة من دورة قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة، أنه ليس كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك هو حقيقى، بالعكس فهناك شائعات كثيرة يتم ترويجها على هذه المواقع.
 
وبدأ منذ قليل فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من "قادة المستقبل" بالمحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والذين أنهوا تدريبهم على مرحلتين بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
 
وكان قد أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جولة تفقدية لمعامل المركز والمطعم المركزى وقاعات التدريب، رافقه خلالها الدكتور صلاح شحاتة رئيس قطاع المعلومات والتدريب والدكتورة رجاء محمود مدير عام المركز.
 
وتفقد الوزير لوحة الشرف بالمركز، حيث إنه يتم وضع أسماء الأوائل والمتميزين فى هذه اللوحة، ووجه الوزير باستضافتهم من وقت لآخر.
 
 وكانت الوزارة قد انتهت من تدريب 64 من العاملين فى المحليات، خلال الجزء الثانى من الدورة التدريبية "قادة المستقبل"، بمركز التنمية المحلية بسقارة الذى انطلق أواخر فبراير الماضى واستمر لمدة 3 أسابيع.
 
 
 
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