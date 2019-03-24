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وزارة الهجرة العراقية: عودة 267 نازحا إلى مناطق سكنهم الأصلية بالأنبار

الأحد، 24 مارس 2019 10:03 ص
وزارة الهجرة العراقية: عودة 267 نازحا إلى مناطق سكنهم الأصلية بالأنبار نازحين
أ ش أ
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ، اليوم الأحد ، عودة 267 نازحا من مخيمات النزوح فى عامرية الفلوجة والمدينة السياحية إلى مناطق سكنهم الأصلية فى قضاء القائم ومدينتى الصقلاوية والحصى ب‍محافظة الأنبار.
وقال المسئول بالوزارة ستار نوروز - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) - إنه "تمت إعادة 192 نازحا من مخيمات النزوح فى عامرية الفلوجة إلى مناطق سكنهم الأصلية فى قضاء القائم ومنطقتى الحصى الصقلاوية، فضلا عن عودة 75 نازحا من مخيمات النزوح فى المدينة السياحية إلى مناطقهم الأصلية فى قضاء القائم بمحافظة الأنبار".
وأضاف نوروز أن "كادر فرع الوزارة فى محافظة الأنبار استقبل العائدين بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة الأنبار والقوات الأمنية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية" ، مشيرا إلى أن "برنامج العودة الطوعية مستمر إلى أن يعود آخر نازح وغلق آخر مخيم فى محافظة الأنبار".


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