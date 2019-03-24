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وحدات بحرية مصرية تغادر لفرنسا لتنفيذ التدريب البحرى المصرى الفرنسى المشترك

الأحد، 24 مارس 2019 09:28 ص
وحدات بحرية مصرية تغادر لفرنسا لتنفيذ التدريب البحرى المصرى الفرنسى المشترك الوحدات البحرية
كتب زكى القاضى
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غادرت عدد من القطع البحرية المصرية إلى فرنسا، للمشاركة فى فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى المشترك ( كليوباترا – جابيان 2019)، والذى من المقرر أن ينفذ على مدار عدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، وذلك فى إطار تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين.

خلال مراسم توديع القوات بقاعدة رأس التين البحرية، ونقل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة فى التدريب، مؤكداً أن تلك التدريبات المشتركة تساهم فى نقل، وتبادل الخبرات، والتعرف على العقائد القتالية المختلفة، وتؤكد قدرة المقاتل المصرى على التعامل مع أحدث التكنولوجيات فى نظم القتال بدقه وكفاءة عالية .

كما يشارك فى فعاليات التدريب "كليوباترا – جابيان 2019" عدد من طلبه الكلية البحرية المصرية ضمن إجراءات تنفيذ معسكر التدريب الخارجى ،بما يساهم فى رفع مستوى التدريب العملى للطلبة وتخريج ضابط بحرى مسلح بالعلم والمعرفه وخبرات القتال وقادر على تنفيذ كافة المهام المستقبلية التىقد يكلف بها .
 
ومن المخطط أن يشمل التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات، لصقل مهارات القادة والضباط ، ودعم جهود الأمن البحرى، وتبادل الخبرات، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية.
 
 
 
وحدات بحرية
وحدات بحرية

 


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وحدات بحرية




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