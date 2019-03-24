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الأحد، 24 مارس 2019 04:45 م
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مقتل 5 عناصر من طالبان فى عمليات مداهمة للقوات الخاصة الأفغانية

الأحد، 24 مارس 2019 03:53 م
مقتل 5 عناصر من طالبان فى عمليات مداهمة للقوات الخاصة الأفغانية قوات الأمن الأفغانية
أ ش أ
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أعلنت مصادر عسكرية أفغانية مصرع 5 من مُسلحى طالبان خلال عملية قامت بها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم نانجرهار الشرقى. 
وأضافت المصادر - فى بيان أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم /الأحد/ - أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية مداهمة أسفرت عن مقتل 5 مُسلحين وتطهير حقل ألغام، مُضيفة أنه تم إطلاق غارة جوية على اثنين من المواقع القتالية لطالبان. 
يشار إلى أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والتي من بينها طالبان لم تعلق على تلك الأنباء حتى الآن.


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