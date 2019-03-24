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معرض لتوفير متطلبات الأهالى بالقليوبية بأسعار مخفضة.. الأربعاء المقبل

الأحد، 24 مارس 2019 11:31 م
معرض لتوفير متطلبات الأهالى بالقليوبية بأسعار مخفضة.. الأربعاء المقبل جانب من المعرض السابق
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد أيمن حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية أكياد دجوى التابع لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أنه سيتم تنظيم معرض "على أد الإيد" لتوفير المستلزمات الخاصة للأهالي بأسعار مناسبة بقرية طنط الجزيرة الأربعاء المقبل، مضيفا أن تم تنظيم معرض أخر من قبل .

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وأضاف أيمن حسين، أن المعرض نتاج  التعاون الكبير مع المجتمع المدني وجهود الشباب بالقرى التابعة للوحدة المحلية، لتنافس الوحدة المحلية بين أفضل القرى على مستوى القليوبية لتصل في التصفيات ضمن أفضل 4 قرى على مستوى المحافظة.

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في البداية أكد أيمن حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية أكياد دجوى، أن هناك اقتراح  بتنظيم يوم رياضي أسبوعيا "الجمعة"، إلى جانب تكريم المتميزين من الشباب بمراكز الشباب مضيفا أنه تم البدء في تطوير الإنارة على مستوى الوحدة المحلية من خلال إشراك الشباب إلى جانب توفير الأدوات اللازمة من خلال المشاركة الشعبية من "اللمبات والأسلاك والكشافات" منها 30 كشافا، إلى جانب توفير 100 ذراع للكشافات، إلى جانب تكريم أوائل الثانوية العامة بالجهود الذاتية وتبرعات لرجال الأعمال، إلى جانب مسابقات للقرآن الكريم.

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وأوضح، أنه تم عمل بناء لافتات على مداخل 4 قرى تابعة للوحدة المحلية بأكياد دجوى، كل قرية مسجل عليها اسمها، كما تم قص وتدوير 1000 شجرة بالقرى لإضفاء المظهر الجمالي على القري، إلى جانب دهان أعمدة الكهرباء والأشجار، وتطبيق منظومة الجمع السكني من المنازل بمشاركة الجمعيات الأهلية وحققت نسبة نجاح تخطت الـ 80%، موضحا "أنا عندي معدات الوحدة مش بتشتغل، وكل أسبوع لما تطلع مرة تنظف الطريق العام".

وأشار، إلى أنه تم عمل شعارى محافظة القليوبية بمدخل قريتين تابعتين للوحدة المحلية بأكياد دجوى، مؤكدا أنه هناك ميزانية محددة من المحافظة وهذا العام كانت مخصصة لبناء الدور الثاني للوحدة المحلية بمبلغ 850 ألف جنيه، إلى جانب تنفيذ خطة رصف لـ 5 شوارع بثلاث قري، إلى جانب الاهتمام برد الشئ لأصله.

 

 
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