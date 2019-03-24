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مصر تقود أول منتخب عربى للإعاقة الذهنية لعبور المانش برعاية محافظ البحر الأحمر

الأحد، 24 مارس 2019 02:31 م
مصر تقود أول منتخب عربى للإعاقة الذهنية لعبور المانش برعاية محافظ البحر الأحمر محافظ البحر الاحمر و خالد شلبي
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن السباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عن موافقة محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، رعايته لتدريب المنتخب العربى للإعاقة الذهنية دوان سندروم للسباحة لعبور بحر المانش فى انجلترا. 
 
وطالب المحافظ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركته فى رعاية الحدث الرياضى العربى الأول من نوعه.
 
وقال شلبى مدرب المنتخب فى تصريحات صحفية له، اليوم، أن رعاية المحافظ لتدريب المنتخب يأتى فى إطار ما توليه الدولة وكافة مؤسساتها من اهتمام ورعاية لذوى الإعاقة، وجهود المحافظ فى تقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئة من أبناء مصر.
 
وأكد شلبى، أن موافقة الاتحاد الانجليزى لعبور المانش على منتخب عربى لعبور المانش، بمثابة وصول العرب للعالمية فى هذا المجال، لافتا إلى أن هذا الحدث عامل جذب السياحة الميسرة وتنوع المنتج السياحى وتسليط الضوء على محافظة البحر الأحمر السياحية، من خلال البطولة التى يتم التجهيز والتدريب لها بمدينة الغردقة بمشاركة السياحة الاولمبية شيروت حافظ .
 
وأوضح، أن الحدث يهدف إلى تشجيع السياحة الرياضية، ومشاركة الدول العربية فى عمل رياضى موحد، وتوجيه أنظار العالم وتشجيع السائح العربى من زوى الاحتياجات الخاصة على زيارة المدينة السياحية.
 
وأعلن شلبى عن مشاركة سباحة ألمانية، مع المنتخب العربى للداون سندروم، لعبور المانش الذى يقوده المنتخب المصرى.
 
وأشار شلبى، إلى أن المنتخب العربى يشارك فيه سباحين من كل دولة عربية تحت شعار "تحيا مصر". 
 
 
 
 
 

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