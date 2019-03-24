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مصرع طالبة ثانوية صدمتها سيارتين بطريق السادات بجوار ا ستاد أسوان

الأحد، 24 مارس 2019 05:55 ص
مصرع طالبة ثانوية صدمتها سيارتين بطريق السادات بجوار ا ستاد أسوان الطالبة أمينة مجدى
أسوان - عبد الله صلاح
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لقيت طالبة بالمرحلة الثانوية مصرعها بمحافظة أسوان، مساء السبت، بعد أن صدمتها سيارتين أثناء عبور الطريق بالقرب من ستاد أسوان الرياضى.

تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور قسم أول أسوان، يفيد بوقوع حادث راح ضحيته طالبة بالمرحلة الثانوية تدعى "أمنية مجدى"، وذلك أثناء عودتها من الدروس الخصوصية، وعبورها طريق السادات بمدينة أسوان بالقرب من استاد أسوان الرياضى، فوجئت الطالبة بسيارة مسرعة صدمتها والأخرى دهستها نتيجة السرعة الجنونية، وتم القبض على السائقين وجارى التحقيق معهما.

 


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