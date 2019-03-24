مستشار رئيس الوزراء عن اختفاء طالبة بجامعة الأزهر بأسيوط: شائعة متكررة

كتبت هند مختار

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن اختفاء طالبة بجامعة الأزهر بأسيوط "شائعة".

وأوضح علي تدوينه له علي حسابه الشخصي علي الفيس بوك قائلا: "تابعت كغيرى شائعة اختفاء طالبة جامعة الأزهر بأسيوط، والحكايات والروايات التى انتشرت كالنار فى الهشيم، فأخبرت رئيس الوزراء، الذى تحرك بسرعة جدا بدافع الأبوة، واتصل بمحافظ أسيوط، ثم أخبرنى أن الأمر كله شائعة تتكرر بين الحين والآخر.. وطلب منى الاتصال بمحافظ أسيوط، الذى أعد بيانا بالترتيب مع مسئولى جامعة الأزهر، لتكذيب الشائعة".

وقال إن الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط أكد أنه لا صحة لما تردد فى الآونة الأخيرة عن اختفاء إحدى الفتيات بالمدينة الجامعية للطالبات أو تعرض إحدى الفتيات لأى اعتداء، مشيرا إلى أن الواقعة لا تتعدى كونها شائعة انتشرت خلال الأيام الماضية دون أي سند وساعدت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" فى نشر الشائعة بين المواطنين مما أثار حالة من القلق والفزع لدى طالبات كليات الجامعة والمدينة الجامعية.

وأكد أن الطالبة التى تداول اسمها على بعض المواقع بشأن اختفائها هى الطالبة "ن. ح" بجامعة الأزهر وهى بحالة جيدة وكانت فى إجازة لمدة 48 ساعة بين أهلها، وعادت وقابلت زملاءها، مناشدا جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى كل ما يتم نشره من معلومات وأخبار وعدم نشر أخبار كاذبة وضرورة الرجوع إلى المسئولين بالجامعة للتأكد من صحة المعلومات، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يروج لهذه الشائعات.

ومن جانبه أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إلى قيم جامعة الأزهر العريقة وتمسك جميع العاملين بالجامعة من أساتذة وطلاب بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة ونبذهم لأية أفكار أو إشاعات تهدد السلم العام، وتنشر الرعب بين المواطنين الأمنين، مؤكدا على تماسك جميع قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.