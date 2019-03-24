video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار رئيس الوزراء عن اختفاء طالبة بجامعة الأزهر بأسيوط: شائعة متكررة

الأحد، 24 مارس 2019 05:58 م
مستشار رئيس الوزراء عن اختفاء طالبة بجامعة الأزهر بأسيوط: شائعة متكررة هانى يونس
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن اختفاء طالبة بجامعة الأزهر بأسيوط  "شائعة". 

وأوضح علي تدوينه له علي حسابه الشخصي علي الفيس بوك قائلا: "تابعت كغيرى شائعة اختفاء طالبة جامعة الأزهر بأسيوط، والحكايات والروايات التى انتشرت كالنار فى الهشيم، فأخبرت رئيس الوزراء، الذى تحرك بسرعة جدا بدافع الأبوة، واتصل بمحافظ أسيوط، ثم أخبرنى أن الأمر كله شائعة تتكرر بين الحين والآخر.. وطلب منى الاتصال بمحافظ أسيوط، الذى أعد بيانا بالترتيب مع مسئولى جامعة الأزهر، لتكذيب الشائعة". 

وقال إن الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط  أكد أنه لا صحة لما تردد فى الآونة الأخيرة عن اختفاء إحدى الفتيات بالمدينة الجامعية للطالبات أو تعرض إحدى الفتيات لأى اعتداء، مشيرا إلى أن الواقعة لا تتعدى كونها شائعة انتشرت خلال الأيام الماضية دون أي سند وساعدت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" فى نشر الشائعة بين المواطنين مما أثار حالة من القلق والفزع لدى طالبات كليات الجامعة والمدينة الجامعية.

وأكد أن الطالبة التى تداول اسمها على بعض المواقع بشأن اختفائها هى الطالبة "ن. ح" بجامعة الأزهر وهى بحالة جيدة وكانت فى إجازة لمدة 48 ساعة بين أهلها، وعادت وقابلت زملاءها، مناشدا جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى كل ما يتم نشره من معلومات وأخبار وعدم نشر أخبار كاذبة وضرورة الرجوع إلى المسئولين بالجامعة للتأكد من صحة المعلومات، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يروج لهذه الشائعات.

ومن جانبه أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إلى قيم جامعة الأزهر العريقة وتمسك جميع العاملين بالجامعة من أساتذة وطلاب بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة ونبذهم لأية أفكار أو إشاعات تهدد السلم العام، وتنشر الرعب بين المواطنين الأمنين، مؤكدا على تماسك جميع قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هانى يونس: البرج المزمع إنشائه فى العاصمة الإدارية الجديدة الأطول إفريقيا

الليلة.. هانى يونس ونائب وزير النقل ضيفا محمد الباز فى 90 دقيقة

جامعة اسيوط

الازهر

اختفاء طالبة

جامعة الازهر




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة