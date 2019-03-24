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محكمة مجرية تأمر باحتجاز سورى مشتبه بانتمائه لتنظيم داعش

الأحد، 24 مارس 2019 09:01 م
محكمة مجرية تأمر باحتجاز سورى مشتبه بانتمائه لتنظيم داعش عناصر من شرطة المجر
بودابست (رويترز)
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قال مدعون فى المجر، اليوم الأحد، إن محكمة أمرت بإلقاء القبض على شاب سورى يبلغ من العمر 27 عاما، للاشتباه بتورطه فى أعمال قتل بسوريا كعضو فى تنظيم داعش.

وذكر الادعاء أن الرجل، الذى أشارت إليه السلطات المجرية فى السابق باسم "إف. حسن"، مشتبه بإعدامه نحو 20 فردا خلال عام 2016 جميعهم أقارب شخص من مدينة حمص رفض الانضمام للتنظيم.

وبناء على طلب الادعاء أمرت محكمة فى بودابست، اليوم الأحد بإلقاء القبض على الرجل لمدة شهر. وفقا للقانون المجري، فإن الشاب السورى مشتبه بارتكابه جريمة قتل فى إطار عمل إرهابى والتحضير لارتكاب عمل إرهابي.

ونقلت محطة "إم.تي.آي" المجرية الرسمية عن لازلو كيلين محامى حسن قوله إن موكله أكد براءته طوال الاستجواب. ولم يتسن الوصول لكيلين حتى الآن للتعليق.

 


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