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الأحد، 24 مارس 2019 02:20 م
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محافظ بنى سويف: رصف وتطوير 63 طريقا وشارعا ضمن خطة العام المالى الحالى

الأحد، 24 مارس 2019 02:14 م
محافظ بنى سويف: رصف وتطوير 63 طريقا وشارعا ضمن خطة العام المالى الحالى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن خطة الرصف للعام المالى الحالى تتضمن رصف وتطوير 63 طريقا، وشارعاً بمدن ومراكز المحافظة السبع، وذلك بواقع 33 طريقا رئيسيا وداخليا ومحورا، تربط القرى ببعضها، والمدن بالقرى، وكذلك 30 شارعا داخليا، وتأهيلها بمستوى عال يسمح بإستيعاب حجم السيارات المارة عليها، تسيير حركة المرور بسهولة، وتبلغ أطوال الطرق الداخلية "المحلية" والتى يتم تنفيذها بمراكز المحافظة 50 كيلو متر، والشوارع 12 كيلو متر على مستوى المراكز السبع، علاوة على أعمال التطوير بمدينة بنى سويف العاصمة وأهمها ميدانى المحطة والزراعيين.

جاء ذلك خلال مناقشة الموقف التنفيذى مع المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، الذى أكد أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 75 % فى مشروعات الرصف والتطوير التى تنفذها مديرية الطرق والنقل، وهى عبارة عن أعمال توسعة وإعادة واستكمال رصف، وفى مجال اصلاح الشوارع والطرق تم عمل خطة لترميم ورفع كفاءة الشوارع بالمدينة العاصمة والمدن الأخرى، حيث تم ترميم الحفر والقواطيع بـ 50 شارع بالمدينة.

وناقش المحافظ ماتم تنفيذه من خطة المحافظة التى تستهدف القضاء على المطبات المخالفة "غير مطابقة للمواصفات" والعشوائية، واستبدالها بمطبات حديثة لتحقيق السيولة المرورية وإبراز الصورة الحضارية للطرق والشوارع، حيث كشف مدير الطرق والنقل أنه تم استبدال المطبات الحيوية بمطبات عين القط (حديثة) بواقع 13 مطب حتى تاريخه وجارى استكمال باقى الخطة لتركيب 4000 قطعة ( عين قط ) بالمطبات الحيوية.

وفى مجال خلق محاور مرورية جديدة يجرى التعاون مع المرور لتنفيذ خطة لتحقيق السيولة المرورية خاصة فى الأماكن والمناطق الساخنة (أمام المصالح والمنشأت الحيوية والتجارية) من خلال تغيير اتجاهات بعض الشوارع وفتح بعض الحارات المغلقة، وخلق محاور مرورية.

ومن ناحية أخرى استعرض المحافظ الأعمال التى تقوم بها الهيئة العامة للطرق والكبارى ضمن خطة المحافظة لتحقيق أعلى درجات السلامة على الطرق الرئيسية، حيث تم صيانه 17246 عامود إنارة وتركيب 7817 كشاف إنارة وتركيب 959 عامود بالطرق الرئيسية بدائرة المحافظة.

 

 

 


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