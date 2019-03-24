قوات "سوريا الديمقراطية" تعتزم إزالة ألغام زرعها تنظيم "داعش" شرق سوريا

دمشق أ ش أ

باشرت قوات "سوريا الديمقراطية" قسد، اليوم الأحد، بإزالة متفجرات من المنطقة الأخيرة التى استعادتها من تنظيم "داعش" الإرهابى، وذلك بعد يوم واحد من إعلان النصر العسكرى عليه ، وإنهاء الخلافة التى أعلنها التنظيم.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ، قوله، ، إن قرية "الباغوز" التى اتخذ فيها المسلحون موقعهم النهائي، مليئة بجميع أنواع المتفجرات، وأن قوات " قسد " تقوم بتطهير المنطقة، مشيرا إلى أنه تم تفجير عدة ألغام أرضية وأحزمة انتحارية خلفها مقاتلو التنظيم قبل هزيمتهم بالمنطقة.

وكانت قوات " قسد " قد أعلنت، أمس السبت أن تنظيم "داعش " الإرهابى مُنى بالهزيمة النهائية فى "الباغوز " شرق سوريا.