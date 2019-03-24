فيديو.. هكذا وصفت مديرة بمنظمة السياحة العالمية أجنحة مصر بالمعارض الدولية

كتبت آمال رسلان

أكدت بسمة الميمان، مديرة الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، على أن قطاع السياحة شهد نموا كبيرا خلال العام الماضى، وذلك وفقا للإحصاءات التى وصلت للمنظمة، مشيدة بالتطور الذى شهدته الأجنحة المصرية فى معارض السياحة الدولية واستخدام التكنولوجيا فى طرق العرض.

وأوضحت "الميمان" لـ"اليوم السابع"، على هامش فعاليات اجتماع اللجنة الإقليمية بمنظمة السياحة العالمية، أن هذه هى المرة الثانية التى تستضيف فيها مصر اجتماع اللجنة الإقليمية، وهى سابقة فى تاريخ المنظمة ونشكر مصر على هذه الاستضافة ممثلة فى وزارة السياحة.

وكانت قد كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إنه جارى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، للعمل على إخراج ميثاق الأخلاقيات السياحية، والذى سيتم تدريسه للطلاب للتعريف بأهمية السياحة، وكيفية التعامل مع السياح، والتى يمكن من خلالها خلق جيل جديد يعى أهمية السياحة.